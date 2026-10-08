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Волга-Урал

В Казани восстановили самое большое мозаичное панно города

08.10.2026, 15:52
В Казани восстановили мозаичное панно «Весна. Утверждение жизни» на фасаде ДК «Химиков». Работа площадью 242,5 кв. метра и высотой 22,5 метра состоит из 53,2 тыс. элементов из смальты, керамической плитки и натурального камня, сообщила пресс-служба мэрии города.
В Казани восстановили самое большое мозаичное панно города

В Казани восстановили самое большое мозаичное панно города

Пресс-служба мэрии Казани

Панно создали в 1969 году художники-монументалисты Виктор Федоров и Сергей Бубеннов. В 2005 году во время реконструкции ДК «Химиков» его закрыли поликарбонатными панелями, и мозаика оставалась скрытой 18 лет.
В этом году панно демонтировали, укрепили сохранившиеся элементы и восстановили утраченные фрагменты. Реставраторы подбирали материалы, близкие к оригинальным, в том числе редкий оттенок смальты из запасов 1980 года.
Панно считается крупнейшим мозаичным произведением в Казани и вторым по площади в Татарстане. Его цветовая палитра включает 24 оттенка.

Анна Кайдалова