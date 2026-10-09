Омский «Авангард» одержал «сухую» победу в Нижнекамске
09.10.2026, 05:57
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 8 октября в Нижнекамске местный «Нефтехимик» и «Авангард» смогли на двоих забросить лишь одну шайбу. Она позволила омичам одержать «сухую» победу — 1:0.
Единственный гол на счету Михаила Гуляева. В первом периоде он добил шайбу в сетку после броска Джошуа Ливо. Голкипер сибиряков Никита Серебряков за матч отразил 42 броска.
«Авангард» занимает в конференции «Восток» КХЛ восьмое место. После 12 сыгранных матчей он набрал 12 очков.