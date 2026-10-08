Бывший тренер «Ростова» Джонатан Альба возглавил «Родину»
08.10.2026, 15:39
Московский футбольный клуб «Родина» назначил Джонатана Альбу на пост главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Контракт с 44-летним испанцем рассчитан до лета 2028 года. В его штаб вошли Альваро и Мануэль Сайабера. В релизе отмечается, что «специалисты уже присоединились к команде». Ранее пост главного тренера «Родины» покинул испанец Хуан Диас.
Предыдущим местом работы Джонатана Альбы был «Ростов». В 2018 году он присоединился к клубу в качестве тренера-аналитика, а в феврале 2025 года возглавил команду. С 2021 года испанский специалист работает помощником Валерия Карпина в сборной России.
По итогам девяти туров Российской премьер-лиги «Родина» с пятью очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. В следующем матче команда на выезде сыграет со столичным ЦСКА.