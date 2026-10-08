Бывший тренер «Ростова» Джонатан Альба возглавил «Родину»

Предыдущим местом работы Джонатана Альбы был «Ростов». В 2018 году он присоединился к клубу в качестве тренера-аналитика, а в феврале 2025 года возглавил команду. С 2021 года испанский специалист работает помощником Валерия Карпина в сборной России.