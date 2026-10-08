Средняя цена бензина на Ставрополье за неделю не изменилась

Недельная стабильность наступила после напряжения на топливном рынке. 21 сентября губернатор Владимир Владимиров сообщил, что в край везут дополнительные объемы АИ-92 и АИ-95, а запасов дизельного топлива достаточно. Тогда он ожидал, что ситуация с наличием бензина на заправках нормализуется к началу октября. В тот же период власти обсуждали с независимой сетью «Октан» меры по сдерживанию цен. По данным региональных СМИ, сеть управляет более чем 30 АЗС, а цены на популярные марки бензина на ней давно ушли в трехзначные величины.