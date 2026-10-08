Средняя цена бензина на Ставрополье за неделю не изменилась
08.10.2026, 15:37
С 29 сентября по 5 октября средние потребительские цены на бензин и дизельное топливо в Ставропольском крае не изменились. По данным Росстата, литр АИ-92 стоил 77,76 руб., АИ-95 — 85,56 руб., бензина АИ-98 и выше — 99,92 руб., дизельного топлива — 84,49 руб. Средняя цена автомобильного бензина составила 82,37 руб. за литр. Индексы цен по всем этим позициям за неделю равны 100%. Цифры опубликованы в еженедельной сводке Росстата, основанной на мониторинге более чем 1,7 тыс. АЗС в 279 городах страны.
На российском рынке за тот же период бензин, напротив, подорожал: средняя цена литра выросла с 78,50 до 78,73 руб. АИ-92 прибавил 21 коп., АИ-95 — 23 коп., бензин АИ-98 и выше — 69 коп. Дизель подешевел на 5 коп., до 86,72 руб. Таким образом, средняя цена бензина в Ставропольском крае оказалась на 3,64 руб. выше общероссийской, а дизеля — на 2,23 руб. ниже. Сравнение показывает разницу между региональными средними; оно не означает, что на каждой ставропольской заправке цены выше федерального уровня.
Недельная стабильность наступила после напряжения на топливном рынке. 21 сентября губернатор Владимир Владимиров сообщил, что в край везут дополнительные объемы АИ-92 и АИ-95, а запасов дизельного топлива достаточно. Тогда он ожидал, что ситуация с наличием бензина на заправках нормализуется к началу октября. В тот же период власти обсуждали с независимой сетью «Октан» меры по сдерживанию цен. По данным региональных СМИ, сеть управляет более чем 30 АЗС, а цены на популярные марки бензина на ней давно ушли в трехзначные величины.
22 сентября власти подписали соглашение с крупной региональной топливной компанией. Оно ограничивает торговую наценку на бензин и дизель: ее максимальный размер составляет 6% от себестоимости. В расчет себестоимости входят закупка топлива, доставка, хранение и перевалка, зарплаты, налоги и другие обоснованные расходы. Цены и наличие топлива договорились контролировать совместно с ФАС и краевыми ведомствами; соглашение действует до 31 декабря 2026 года.