Избежавшая ампутации горнолыжница Линдси Вонн вернулась в сборную США
08.10.2026, 15:24
Олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту Линдси Вонн вошла в состав американской сборной на сезон-2026/27. Об этом сообщается на сайте Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США.
На Олимпийских играх 2026 года 41-летняя Линдси Вонн выступала с разрывом крестообразной связки. На соревнованиях по скоростному спуску она зацепилась за рамку ворот и упала, после чего несколько раз перевернулась. Горнолыжница сломала большеберцовую кость и перенесла пять операций. Ей грозила ампутация. В сентябре Линдси Вонн заявила, что ожидает еще одну операцию в ближайшее время, после чего ей потребуется около девяти месяцев на восстановление.
Всего в состав команды США вошли 49 спортсменов, в том числе олимпийские чемпионки Микаэла Шиффрин и Бризи Джонсон. Отмечается, что все горнолыжники прошли отбор «в соответствии с действующими критериями».
В 2019 году Линдси Вонн объявила об уходе из спорта, однако через пять лет возобновила карьеру. В декабре 2025 года американка выиграла соревнования по скоростному спуску в Санкт-Морице, став самой возрастной победительницей этапа Кубка мира в истории. На Олимпийских играх в Ванкувере она завоевала золото в скоростном спуске. Также в активе горнолыжницы два золота чемпионатов мира и четыре победы в общем зачете Кубка мира.