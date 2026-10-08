Избежавшая ампутации горнолыжница Линдси Вонн вернулась в сборную США

В 2019 году Линдси Вонн объявила об уходе из спорта, однако через пять лет возобновила карьеру. В декабре 2025 года американка выиграла соревнования по скоростному спуску в Санкт-Морице, став самой возрастной победительницей этапа Кубка мира в истории. На Олимпийских играх в Ванкувере она завоевала золото в скоростном спуске. Также в активе горнолыжницы два золота чемпионатов мира и четыре победы в общем зачете Кубка мира.