Первых призывников со сборного пункта Удмуртии направят в войска 10 октября

Напомним, по плану на военную службу этой осенью отправятся около 1,2 тыс. призывников. Повестки направляются как в бумажном виде, так и в электронном — в виде уведомлений на портале «Госуслуги» через Реестр воинского учета. По словам военкома Удмуртии Рустама Маликова, срочники для выполнения задач СВО привлекаться не будут. Больше всего призывников из Удмуртии направят в Сухопутные войска — 44,5%.