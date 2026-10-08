Первых призывников со сборного пункта Удмуртии направят в войска 10 октября
08.10.2026, 15:21
Первые срочники из Удмуртии отправятся на военную службу в рамках осеннего призыва 10 октября. Сейчас юноши на сборном пункте проходят медкомиссию, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
На сборном пункте молодые люди получают комплект обмундирования и необходимые вещи, а также готовятся к армии и обучаются строевой подготовке. Призывникам выдают два комплекта: демисезонный и утепленный. В зависимости от рода войск предоставляется нательное белье. Также они получают средства личной гигиены.
Напомним, по плану на военную службу этой осенью отправятся около 1,2 тыс. призывников. Повестки направляются как в бумажном виде, так и в электронном — в виде уведомлений на портале «Госуслуги» через Реестр воинского учета. По словам военкома Удмуртии Рустама Маликова, срочники для выполнения задач СВО привлекаться не будут. Больше всего призывников из Удмуртии направят в Сухопутные войска — 44,5%.