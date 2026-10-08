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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Казани предложили обновить улицу Профсоюзную и берег Верхнего Кабана

08.10.2026, 15:23
Институт развития Казани представил 10 концепций развития городских территорий. Среди них — реновация улицы Профсоюзной, новая пешеходная связь с улицей Баумана и благоустройство берега Верхнего Кабана, сообщила пресс-служба мэрии.
В Казани предложили обновить улицу Профсоюзную и берег Верхнего Кабана
1/31/3

В Казани предложили обновить улицу Профсоюзную и берег Верхнего Кабана

Пресс-служба мэрии Казани

В Казани предложили обновить улицу Профсоюзную и берег Верхнего Кабана
2/32/3

В Казани предложили обновить улицу Профсоюзную и берег Верхнего Кабана

Пресс-служба мэрии Казани

В Казани предложили обновить улицу Профсоюзную и берег Верхнего Кабана
3/33/3

В Казани предложили обновить улицу Профсоюзную и берег Верхнего Кабана

Пресс-служба мэрии Казани

На Профсоюзной предлагают расширить тротуары и озелененные зоны за счет уменьшения ширины трех полос движения, заменить диагональную парковку на параллельную и создать карманы для туристических автобусов. Также предусмотрены новое освещение и благоустройство улицы.
Между домами № 22 и № 26 по Профсоюзной хотят открыть проход к улице Баумана и создать общественную зону.
На берегу Верхнего Кабана вдоль Фермского шоссе предлагают создать зоны для рыбалки и отдыха, детские площадки, водно-болотный парк и спуски к воде для лодок и каяков. Прогулочные маршруты составят 1,8 км.

Анна Кайдалова