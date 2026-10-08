Часть Казанского зооботсада реконструируют в ботанический сад с отелем
08.10.2026, 15:02
Историческую часть Казанского зооботсада планируют реконструировать и преобразовать в ботанический сад. На территории появятся гостиница и ресторан, а животных переселят в зоопарк «Река Замбези», сообщает РБК Татарстан.
Из представителей фауны здесь планируют оставить снежного барса и соколов-балобанов.
Проект реконструкции представят в декабре этого года. К его разработке планируют привлечь архитектора Александра Гришко, участвовавшего в проектировании садов Этрета в Нормандии.
В рамках проекта сохранят и восстановят дом ученого Карла Фукса, основавшего ботанический сад, а также историческую оранжерею. В оранжерее расширят коллекцию редких растений. Также там могут разместить лекторий и кафе.