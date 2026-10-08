В ЦБ рассказали о конкуренции наличных и цифрового рубля при офлайн-расчетах
Чистюхин: цифровой рубль сможет конкурировать с наличными при офлайн-расчетах
08.10.2026, 15:06
Расчеты цифровым рублем без доступа к сети позволят ему конкурировать с наличными деньгами. Такое мнение высказал первый замглавы Банка России (ЦБ) Владимир Чистюхин на инвестфоруме «Сбера» «Настоящее будущее».
Господин Чистюхин рассказал, что летом был в 200 км от Москвы, где не работали связь и мобильный интернет. В таких условиях «наличные деньги имеют... серьезное значение», убежден первый зампред ЦБ.
«Если цифровой рубль выйдет в офлайн, как предполагалось, то это тоже будет конкурентное преимущество»,— добавил Владимир Чистюхин. Однако, по его словам, пока рано говорить о вытеснении традиционных форматов цифровыми технологиями.
Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты после наличной и безналичной. Он стал доступен с 1 сентября 2026 года. Для граждан операции с цифровым рублем бесплатные, а для бизнеса до конца года действуют льготные условия.