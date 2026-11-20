Спектакль «Бывшие» сыграют 20 ноября в Городском дворце культуры. По сюжету, к Ольге и ее мужу Дмитрию, собирается в гости любящий и очень состоятельный отец. Но проблема в том, что Ольга с Дмитрием уже давно в разводе. Мало того, они успели обзавестись новыми семьями и оказаться все вместе под одной крышей. Отец же недавно перенес инфаркт и ему категорически нельзя волноваться. Зрителей ждет яркая авантюрная комедия о «жизни взаймы с неожиданной развязкой. В ролях: народный артист России Андрей Соколов, Анатолий Руденко, Глафира Тарханова, Евгения Лоза, Мария Чередниченко и Тимур Орагвелидзе.