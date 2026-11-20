Международный вечер бокса, советский джаз и фестиваль документального кино
Афиша: куда сходить, что послушать и посмотреть в Воронеже с 20 по 22 ноября
В плохую погоду все сильнее тянет провести выходной вечер перед телевизором. Но допустив такую ошибку можно пропустить одно из уникальных событий, которые происходят в Воронеже каждый уикенд. В эти выходные в афише площадок столицы Черноземья — море музыки, россыпь оригинальных спектаклей, а также самобытные выставки, мастер-классы и экскурсии. А, помимо этого, на один вечер Воронеж станет ареной для международных боксерских встреч. Подробнее — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».
Концерты
20 и 21 ноября в Воронежской филармонии выступит пианистка, стипендиат Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова Мария Варакина. В программе — концерт для фортепиано с оркестром №5 ре мажор Моцарта и симфония №6 ми-бемоль минор Прокофьева. Дирижер — заслуженный деятель искусств Воронежской области Игорь Вербицкий. А 22 ноября в филармонии прозвучит музыка Дебюсси, Равеля и других выдающихся композиторов в программе «Поэзия впечатлений: французские импрессионисты». Солист — лауреат международных конкурсов Роман Маркелов (саксофон).
NЮ (Юрий Николаенко) выступит в МТС Live Холл 22 ноября. Музыкальный проект звезды сериала «Улица» представляет собой авторскую музыкальную смесь на стыке инди-попа и альтернативного звучания. Композиции «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать», «Как ты паришь», «Я тебя обидел» и другие собирают миллионы прослушиваний и просмотров в интернете. В программе слушателей ждут как популярные хиты, так и музыкальные новинки.
Концерт-откровение «Разговор о мечтах» пройдет в Воронежском концертном зале 22 ноября. Марина Жукова выйдет на сцену с джазовым ансамблем, чтобы подарить слушателям новое звучание любимых песен. Со сцены прозвучат истории о пути, о любви и о том, что если очень верить, то невозможное становится явью.
Также вечером 22 ноября в ВКЗ состоится концерт «Музыка от сердца к сердцу. Шедевры мировой классики». В первом отделении прозвучит концерт для скрипки с оркестром ре мажор, op. 77 Брамса — одно из ключевых произведений его скрипичного репертуара. Музыка сочетает виртуозность сольной партии с масштабным звучанием симфонического оркестра. Второе отделение посвящено Сергею Рахманинову. Будет исполнен концерт для фортепиано с оркестром №2 — одно из самых известных произведений композитора.
Золотые хиты советской эстрады исполнит 20 ноября в ДК Железнодорожников певец, поэт и композитор Николай Рябуха. Прозвучат легендарные песни из репертуара Муслима Магомаева, Валерия Ободзинского, Евгения Мартынова, Анны Герман. Заслуженный артист Забайкальского края Николай Рябуха — дважды обладатель «Золотого приза» международного фестиваля дружбы «Апрельская весна» (КНДР) в 2024 и 2026 годах. Продолжительность концерта составит два часа.
«Живой Концерт» Антона и Виктории Макарских состоится в ДК Железнодорожников 21 ноября. Это интерактивное музыкальное действо, выходит за пределы обычного формата эстрадного концерта. Атмосферу будут создавать песни, написанные для детей, композиции из проекта «Святыни России» и совместное исполнение супругами шедевров песенного наследия по просьбам старшего поколения.
21 ноября в центре креативных индустрий «Матрешка» пройдет концерт «Советский джаз 2.0», на котором слушатели познакомятся с джазовой классикой 1950х и смелыми экспериментами советского авангарда. На сцену выйдет коллектив Jazz Co, в составе которого — педагоги колледжа имени Ростроповичей и джазовые музыканты Воронежа. Они воссоздадут в «Матрешке» атмосферу эпохи оттепели — времени, когда джаз в СССР становился не только танцевальной музыкой, но и пространством творческой свободы.
Ислам Итляшев выступит в Palazzo 20 и 22 ноября. Популярный певец и исполнитель родился в Карачаево-Черкессии, и его музыкальная карьера начиналась с исполнения песен на родном языке. Его музыка насыщена лиричностью, в репертуаре есть песни о любви, дружбе и верности. Исполнитель стремится сочетать традиционные мотивы с современными музыкальными тенденциями.
Ансамбль Storm cellos исполнит на виолончелях мировые рок-хиты 21 ноября в креативном пространстве Eventuki. В программу включена музыка Nirvana, BoneyM, AC\DC, Metallica, The Cranberries и других культовых коллективов. Продолжительность концерта — 1 час 10 минут.
22 ноября в Никитинской библиотеке пройдет концерт старинной музыки «Прекрасное барокко». Программу вечера подготовили преподаватели и учащиеся по классам флейты, фортепиано, гитары, домры, виолончели и вокалу детской школы искусств №9. Будут представлены сольные номера, дуэты и ансамбли, в исполнении которых прозвучит музыка композиторов XVII и XVIII веков.
Спектакли и шоу
Театральная компания «Свободная сцена» 21 ноября представит комедию «Все о мужчинах» в Воронежском концертном зале. В спектакле будет показан калейдоскоп мужских характеров и три параллельно развивающиеся истории, которые позволят рассмотреть образ современного мужчины сквозь призму самых невероятных жизненных ситуаций. В ролях: Илья Глинников, Михаил Башкатов и Сергей Епишев/Дмитрий Жойдик. В постановке используется живая музыка, а музыканты также заняты в качестве артистов.
Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» имени Надеждиной, который носит звание Национального достояния России, выйдет на сцену МТС Live Холл 21 ноября. Этот уникальный коллектив был создан 77 лет. На концерте в Воронеже зрители увидят творческие номера из золотого репертуарного фонда ансамбля, а также восстановленные танцевальные сцены выдающихся хореографов.
Спектакль «Бывшие» сыграют 20 ноября в Городском дворце культуры. По сюжету, к Ольге и ее мужу Дмитрию, собирается в гости любящий и очень состоятельный отец. Но проблема в том, что Ольга с Дмитрием уже давно в разводе. Мало того, они успели обзавестись новыми семьями и оказаться все вместе под одной крышей. Отец же недавно перенес инфаркт и ему категорически нельзя волноваться. Зрителей ждет яркая авантюрная комедия о «жизни взаймы с неожиданной развязкой. В ролях: народный артист России Андрей Соколов, Анатолий Руденко, Глафира Тарханова, Евгения Лоза, Мария Чередниченко и Тимур Орагвелидзе.
Иммерсивный спектакль «Бал В…» 20 ноября покажут на площадке культурного пространства «Сцена» (проспект Революции, 49). В этой постановке реальность встречается с мистикой, за улыбками скрываются загадки, а невероятные персонажи внезапно становятся частью реальности. «Бал В…» — симбиоз классических произведений, мистики и театральной фантазии, созданный режиссером и актером Воронежского театра драмы имени Кольцова Вячеславом Гардером.
Цирк «Крокус» продолжает выступления на парковке возле ТРК «Арена». 21 и 22 ноября в программе: аттракцион алжирских львов, пантеры под куполом цирка, караван арабских верблюдов, аргентинские попугаи, шоу воздушных гимнастов и эквилибристов, а также многое другое.
Выставки
Выставка «Нумам» откроется 20 ноября в пространстве «Прогресс» Никитинского театра. В экспозицию вошли работы девяти художниц из разных городов, которые осмысляют материнство через современное искусство. Материнство в данном случае — это одновременно культурный идеал и табу. «Нумам» — невозможное слово, рожденное слиянием вопросительно-восклицательного «ну» и призывного «мам!». Это слово знакомо матерям. У проекта за год его существования набралась широкая география презентаций: выставка, в частности, была представлена в Москве, Белграде и Париже.
В Художественном музее имени Крамского продолжает работу выставка «На чужих берегах. Художники русского зарубежья», созданная в рамках обменного проекта с Домом русского зарубежья имени Солженицына (Москва). В экспозиции представлены 15 произведений 13 художников. Среди них: Филипп Малявин, Николай Тархов, Мария Воробьева-Стебельская («Маревна»), Алексей Исупов, Константин Терешкович, Надежда Бенуа, Степан Колесников, Леонид и Римма Браиловские. Также для посетителей доступна выставка «Подражая старым мастерам, которая призвана показать многообразие западноевропейской живописи и графики из собрания музея. Экспозиция раскрывает преемственность художественных традиций, технику и философию великих авторов прошлых столетий.
Мастер-классы и экскурсии
На экспресс-экскурсии «Поэзия повседневности. Натюрморт» посетители музея имени Крамского смогут совершить небольшое путешествие в мир привычных вещей, которые в изобразительном искусстве обретают самостоятельную жизнь и философский смысл. В зале Северного Возрождения участники познакомятся с одним из самых популярных жанров живописи XVII века — голландским и фламандским натюрмортом, его разновидностями и скрытыми символами.
Художественный мастер-класс «Никольская церковь» в рамках выставки «Избранное-2» состоится в музее имени Крамского 20 ноября. Участники создадут творческую работу, вдохновленную картиной Сергея Маликова «Никольская церковь», представленной в экспозиции. В ходе занятия предстоит работать гуашью — она позволяет добиваться бархатистой фактуры изображения за счёт плотного нанесения краски.
В субботу, 21 ноября, в рамках «Мастерских Матрешки» пройдет новый цифровой мастер-класс по графическому дизайну. На занятии под руководством педагога Алины Хрипуновой участники освоят базовые навыки работы в Adobe Illustrator и откроют для себя выразительный художественный язык кубизма. Предстоит разбор основных характеристик и ключевых приемов этого направления в искусстве, которые будут использованы для преобразовывания реалистичных изображений в лаконичные геометрические формы и создания стильного авторского плаката.
22 ноября студия на Пятницкого, 52 приглашает детей и взрослых на мастер-класс художницы Ольги Толкачевой «Мастерская Муми-мамы» по созданию керамических елочных игрушек-персонажей из книг Туве Янссон. Под руководством мастера по керамике участники вылепят и раскрасят по два персонажа из «Муми-троллей». Объемные фигурки могут которые украсить новогоднюю елку или стать подарком близким и друзьям.
Кинопоказы и лекции
С 19 по 26 ноября в Воронеже и области проходит второй конкурсный этап фестиваля документального кино «Единение». Часть программы представят в «Матрешке» 20 и 22 ноября Зрители смогут не только увидеть работы финалистов проекта «Единение2026», но и принять участие в их обсуждении. Цели фестиваля — развитие документального кино и поддержка молодых режиссеров. Вход на все показы свободный.
20 ноября в киноклубе на Пятницкого, 52 будут смотреть и обсуждать лауреата фестиваля Sundance — иранский документальный фильм «Сквозь камни» (режиссеры Сара Хаки и Мохаммадреза Эйни, 2025 год). Картины нет в открытом доступе в сети. Фестивальная документалка повествует о первой женщине, избранной членом сельсовета, женщине, любящей мотоциклы и бросающей вызов патриархату в сельской местности Ирана. А 21 ноября воронежцев приглашают в студию на Пятницкого, 52 на медленное чтение одной из глав книги Клэр Бишоп «Рассеянное внимание. Как мы смотрим на искусство и перформанс сегодня». Чтение пройдет в рамках выставки Леры Кругловой Beetlemania с участием организатора выставки в Воронеже Ольги Кардашовой.
В «Синема Парке» в «Центре галереи Чижова» 20 ноября покажут фильм-спектакль «Globe: Буря» режиссера Джереми Херрина (2013). По сюжету, волшебник Просперо, законный герцог Милана, свергнут и изгнан из города родным братом Антонио не без помощи короля Неаполя Алонзо и теперь держит путь на зачарованный остров. Вместе с ним юная дочь мага Миранда, его слуга Калибан и дух воздуха Ариэль. Чтобы отомстить обидчикам, Просперо, открыв волшебные книги, тайно переданные ему вельможей, вызывает бурю на море как раз в тот момент, когда его брат и король возвращаются со свадьбы дочери Алонзо. Корабль тонет, сумевшие спастись пассажиры попадают на остров, в том числе и сын короля Неаполя Фердинанд. Там он встречает Миранду, и молодые люди влюбляются.
22 ноября в кинотеатре Star&Mlad в ТРЦ «Московский проспект» можно будет посмотреть документальный фильм «Четыре жизни Петра Мамонова». Как в одном человеке уживались четыре противоречивые ипостаси: хулиган-бродяга, рок-звезда, выдающийся актер и православный отшельник? Новый фильм Павла Лунгина расскажет об этапах судьбы Петра Мамонова, его поисках смысла жизни и перерождении. Картина создана из архивных кадров, интервью разных лет, впервые опубликованных видео из домашнего архива и воспоминаний очевидцев.
«Синематека» 22 ноября будет смотреть в лаунж-баре Liquor киноленту «Посторонний» (2025) Франсуа Озона — экранизацию романа Альбера Камю о человеке, который отказывается следовать правилам общества и оказывается перед лицом абсурдности человеческого существования.
В галерее Х.Л.А.М. 20 ноября будут знакомиться с бельгийским представителем экспериментального кино Борисом Леманом и смотреть его автобиографическую ленту «В поисках места моего рождения» (1990). Борис Леман близко дружил с пионером американского авангарда Йонасом Мекасом, все свои фильмы снимал на 8-миллиметровую и 16-миллиметровую пленку, называя себя «профессионалом домашнего кино». Фильм переведен на русский язык Олегом Даутовым.
Спорт и активности на открытом воздухе
Международный вечер профессионального бокса пройдет 22 ноября в клубе Aura. В главном событии вечера встретятся представители России и Азербайджана: восходящая звезда воронежского бокса Всеволод Жуков и более опытный азербайджанский боксер Вусал Сафаров. В профессиональной карьере Жукова три боя, два из которых завершились в его пользу досрочно. Обычно он выступает в тяжелом весе, но на этот поединок впервые поднимается в супертяжелый. Еще один ожидаемый бой — Артем Прядко и Леонель Лорес Эрнандес. Воронежский нокаутер встретится с кубинским боксером, за плечами у которого 120 боев и три года в составе национальной сборной Кубы. Для Прядко этот поединок станет серьезной проверкой. Гостей также ждут выступления певицы Евгении Кудаевой, шоу-балета Magnifique и студии Аллы Духовой Todes.
Воронежский хоккейный клуб «Буран» в воскресенье, 22 ноября, начнет новую домашнюю серию матчем с «Химиком» из Воскресенска. В турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги команды находятся недалеко друг от друга: «ураганные» идут на 13-м месте с 30 очками, а гости — на 11-м с 32 баллами. При этом воронежцы мотивированы на борьбу до последнего после волевой победы над «Горняком-УГМК» в Верхней Пышме. Встреча в ледовом дворце спорта «Юбилейный» начнется в 17:00.
На площадке Винзавода 22 ноября отметят день рождения экоцентра «Собиратор» и его официальное открытие после переезда. В честь пятилетия «Собиратора» будет работать экомаркет, пройдут мастер-классы и модные показы одежды, запланированы поздравление от воронежского ВАУ-театра, музыкальный сет, лотерея, фристайл-импровизация и многое другое.
21 ноября пройдет экскурсия в историческую часть ботанического сада ВГУ по маршруту проектируемой экотропы. Гостям расскажут об истории этой территории до создания сада, а также о дендроколлекциях, заложенных еще в 1940–1970е годы и многом другом. Кроме того, 22 ноября состоится экскурсия в субтропики — в подземной оранжерее посетители увидят самую старую монстеру ботсада, множество мини-гранатов на ветках, еще зеленые «бананасы» и почти созревшие гигантские лимоны.
В парке «Дельфин» Деда Мороза будут поздравлять с днем рождения 22 ноября. Празднование состоится с 15:00 до 16:30 в зоне амфитеатра. Участников будут встречать сказочные гости — друзья Дедушки Мороза. В программе — праздничные танцы и море улыбок.