Сбер по итогам 2026 года заплатит акционерам «очень хорошие» дивиденды, пообещал глава банка Герман Греф, отвечая на вопрос, куда вложить 1 млн руб. прямо сейчас. Ранее он говорил, что Сбербанк может обновить рекорд по прибыли и дивидендам. В 2025 году банк увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,9% — до 1,7 трлн руб. Стратегия Сбера предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО за год.