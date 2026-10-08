Корпоративные новости на “Ъ FM”
08.10.2026, 14:54
Гендиректор МегаФона назвал абсурдным спор с банками, которые отказываются подключать обязательную маркировку звонков. Хачатур Помбухчан на пленарной сессии форума «Цифровые решения» сравнил ситуацию с нерегулируемым перекрестком с высокой аварийностью, на котором установили светофор для безопасности всех участников движения, однако одна группа водителей «на очень дорогих автомобилях» продолжает игнорировать правила. «Какие бы объяснения ни придумывали такие водители, они все равно остаются нарушителями», — заявил глава МегаФона.
Сбер по итогам 2026 года заплатит акционерам «очень хорошие» дивиденды, пообещал глава банка Герман Греф, отвечая на вопрос, куда вложить 1 млн руб. прямо сейчас. Ранее он говорил, что Сбербанк может обновить рекорд по прибыли и дивидендам. В 2025 году банк увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,9% — до 1,7 трлн руб. Стратегия Сбера предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО за год.
OpenAI открыла доступ к новой модели GPT-6 всем пользователям ChatGPT, включая бесплатные аккаунты. Одновременно компания представила функцию Intelligent UI, которая позволяет создавать интерактивные ответы с графиками, картами, схемами и кнопками. Кроме того, GPT-6 научилась показывать промежуточные результаты еще до завершения обработки запроса.