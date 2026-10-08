Красноярцы выиграли матч за пятое место на Кубке России по хоккею с мячом

В матче за пятое место красноярцы, занявшие третье место в группе А, встречались с архангельским «Водником». Первый тайм завершился вничью — 2:2, а во втором оборона «Водника» рассыпалась. Итоговый счет — 8:4 в пользу сибиряков. По два гола в составе красноярцев забили Всеволод Евсеев и Илья Лопатин.