Красноярцы выиграли матч за пятое место на Кубке России по хоккею с мячом
08.10.2026, 14:24
«Енисей» занял пятое место в Кубке России по хоккею с мячом. Финальная часть турнира проходит в Хабаровске.
В матче за пятое место красноярцы, занявшие третье место в группе А, встречались с архангельским «Водником». Первый тайм завершился вничью — 2:2, а во втором оборона «Водника» рассыпалась. Итоговый счет — 8:4 в пользу сибиряков. По два гола в составе красноярцев забили Всеволод Евсеев и Илья Лопатин.
9 октября в матче за выход в финал кемеровский «Кузбасс» встретится с хабаровским клубом «СКА-Нефтяник».