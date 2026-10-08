В Воронеж направили почти 150 млн рублей на питание и размещение переселенцев
08.10.2026, 14:05
Правительство Воронежской области утвердило документ о распределении из областной казны 145,6 млн руб. в бюджет областного центра. Средства предназначены для возмещения расходов на размещение и питание граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства, вынужденно покинувших постоянные места проживания на территории Украины и субъектов РФ с введенными средним и максимальным уровнями реагирования.
Источником финансового обеспечения указаны зарезервированные средства. Контроль за исполнением возложен на заместителя председателя правительства Воронежской области Владимира Попова.
В августе «Ъ-Черноземье» писал о трансферте в бюджет Воронежа 165,1 млн руб. из областной казны. Тогда формулировка назначения средств на проживание и питание говорила о размещении «граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории и прибывших в экстренном массовом порядке».