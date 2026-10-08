В Воронеж направили почти 150 млн рублей на питание и размещение переселенцев

Правительство Воронежской области утвердило документ о распределении из областной казны 145,6 млн руб. в бюджет областного центра. Средства предназначены для возмещения расходов на размещение и питание граждан РФ, иностранцев и лиц без гражданства, вынужденно покинувших постоянные места проживания на территории Украины и субъектов РФ с введенными средним и максимальным уровнями реагирования.