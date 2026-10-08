В Туве планируют восстановить сгоревший монастырь Устуу-Хурээ

«Новое здание возведут с учетом особенностей болотистой местности, чтобы гарантировать его долговечность и надежность. Также обсудили улучшение условий для жизни монахов на месте»,— сообщил господин Ховалыг. По его словам, «ламы подчеркнули, что с этим пламенем ушли прежние препятствия, а создание нового объекта позволит каждому из нас накопить благие заслуги».