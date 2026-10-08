В Туве планируют восстановить сгоревший монастырь Устуу-Хурээ
08.10.2026, 14:02
В Туве рассматривают различные варианты восстановления буддийского монастыря Устуу-Хурээ. Он был уничтожен пожаром 7 октября.
Будущее монастыря обсудили на совещании, которое состоялось 8 октября. В нем приняли участие глава республики Владислав Ховалыг, члены правительства региона, представители общественности и духовенства.
«Новое здание возведут с учетом особенностей болотистой местности, чтобы гарантировать его долговечность и надежность. Также обсудили улучшение условий для жизни монахов на месте»,— сообщил господин Ховалыг. По его словам, «ламы подчеркнули, что с этим пламенем ушли прежние препятствия, а создание нового объекта позволит каждому из нас накопить благие заслуги».
Как писал «Ъ-Сибирь», Устуу-Хурээ — один из самых известных буддийских монастырей России, основанный в начале прошлого века. Его новое здание было построено в 2012 году.