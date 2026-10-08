В Челябинской области появились пять новых индустриальных маршрутов
08.10.2026, 13:50
АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» завершила очный аудит новых экскурсионных программ, разработанных в рамках пятого потока всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность». Все пять маршрутов для промышленного туризма прошли проверку, сообщает пресс-служба учреждения.
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