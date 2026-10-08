В Челябинской области появились пять новых индустриальных маршрутов

Кондитерская фабрика «Фантель» представила профориентационный тур «Самая сладкая работа» с демонстрацией полного цикла производства тортов и дегустацией. IT-компания «Стендап Инновации» в рамках программы «Код, железо, команда» показала процесс создания интерактивных детских игр и умных девайсов. Челябинский механический завод создал маршрут «Мастерская гигантов», включающий посещение производственных цехов и испытательного полигона автомобильных и гусеничных кранов. Троллейбусное депо №2 («Синара — ГТР Челябинск») открыло для туристов технологические зоны обслуживания нового колесного транспорта и цифровую диспетчерскую. Завод «Челябторгтехника» будет знакомить желающих с полным циклом выпуска премиального оборудования для сферы общественного питания.