Мария Гасман назначена директором Уральского государственного театра эстрады
08.10.2026, 14:24
Мария Гасман назначена директором Уральского государственного театра эстрады. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Денис Паслер. К обязанностям она приступит 10 октября, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Мария Гасман родилась в Иркутской области. Окончила Саянский колледж экономики, менеджмента и информатики и Международный институт дизайна и сервиса по специальности «Управление персоналом». Прошла повышение квалификации в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе «Управление в сфере культуры». С 2013 года она работает в Уральском государственном театре эстрады, где прошла путь от специалиста службы протокола до заместителя директора по развитию.
Уральский государственный театр эстрады создан 30 ноября 1995 года. В 1996 году указом губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя театру был присвоен статус государственного и название «Уральский государственный театр эстрады». Он стал третьим подобным театром в стране — после Театра эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге и Московского государственного театра эстрады. В состав труппы театра входят заслуженные артисты России и заслуженные работники культуры, а художественным руководителем с 2010 года является поэт и композитор Александр Новиков.
С 2010 года театр возглавлял Максим Лебедев. Причины его ухода с должности неизвестны.