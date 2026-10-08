Мария Гасман назначена директором Уральского государственного театра эстрады

Мария Гасман родилась в Иркутской области. Окончила Саянский колледж экономики, менеджмента и информатики и Международный институт дизайна и сервиса по специальности «Управление персоналом». Прошла повышение квалификации в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по программе «Управление в сфере культуры». С 2013 года она работает в Уральском государственном театре эстрады, где прошла путь от специалиста службы протокола до заместителя директора по развитию.