На Кубани более 55 тысяч многодетных семей получили маткапитал
08.10.2026, 13:33
В Краснодарском крае более 55 тыс. многодетных семей воспользовались региональным материнским капиталом с момента запуска программы в 2011 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.
С 2026 года выплата предоставляется не только при рождении третьего ребенка, но и на каждого последующего. Размер краевого маткапитала составляет более 167 тыс. руб. С начала года мерой поддержки воспользовались более 4 тыс. многодетных семей.
Отмечается, что средства направляли на улучшение жилищных условий и газификацию, образование детей и их медицинскую реабилитацию.