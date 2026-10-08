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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

На Кубани более 55 тысяч многодетных семей получили маткапитал

08.10.2026, 13:33
В Краснодарском крае более 55 тыс. многодетных семей воспользовались региональным материнским капиталом с момента запуска программы в 2011 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

С 2026 года выплата предоставляется не только при рождении третьего ребенка, но и на каждого последующего. Размер краевого маткапитала составляет более 167 тыс. руб. С начала года мерой поддержки воспользовались более 4 тыс. многодетных семей.
Отмечается, что средства направляли на улучшение жилищных условий и газификацию, образование детей и их медицинскую реабилитацию.

Константин Соловьев