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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Волга

Владимир Кошелев избран сенатором от Самарской области

08.10.2026, 13:40

Владимир Кошелев

Сенатором от Самарской области в Совете Федерации РФ избран Владимир Кошелев. В его поддержку выступили депутаты регионального парламента.
Ранее сенатором — представителем Самарской губернской думы был Андрей Кислов. Срок его полномочий закончился в сентябре 2026 года.
Владимир Кошелев в сентябре 2021 по итогам парламентских выборов получил мандат депутата Государственной думы VIII созыва в составе федерального партийного списка ЛДПР. Он занимал пост первого заместителя председателя комитета по строительству и ЖКХ. В 2026 году политик вышел из ЛДПР и принял участие в праймериз «Единой России» по выборам депутатов Самарской губернской думы.

Андрей Сазонов