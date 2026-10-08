Владимир Кошелев избран сенатором от Самарской области

Владимир Кошелев в сентябре 2021 по итогам парламентских выборов получил мандат депутата Государственной думы VIII созыва в составе федерального партийного списка ЛДПР. Он занимал пост первого заместителя председателя комитета по строительству и ЖКХ. В 2026 году политик вышел из ЛДПР и принял участие в праймериз «Единой России» по выборам депутатов Самарской губернской думы.