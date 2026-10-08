Омского предпринимателя ждет суд за сокрытие 26 млн рублей от налоговиков

Как рассказали в прокуратуре, по версии следствия, к 2024 году долг фирмы по налогам составил более 40,6 млн руб. Желая избежать принудительного взыскания недоимки, бизнесмен скрыл от налоговых органов свыше 26,2 млн руб. Для этого он направил контрагентам распорядительные письма о перечислении денежных средств напрямую своим кредиторам.