Омского предпринимателя ждет суд за сокрытие 26 млн рублей от налоговиков
08.10.2026, 12:50
В Омской области суд рассмотрит уголовное дело руководителя коммерческой фирмы, который обвиняется в сокрытии средств, предназначенных для оплаты недоимки по налогам (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Как рассказали в прокуратуре, по версии следствия, к 2024 году долг фирмы по налогам составил более 40,6 млн руб. Желая избежать принудительного взыскания недоимки, бизнесмен скрыл от налоговых органов свыше 26,2 млн руб. Для этого он направил контрагентам распорядительные письма о перечислении денежных средств напрямую своим кредиторам.
По ходатайству следствия наложен арест на имущество обвиняемого (автомобиль и жилой дом), его родственников и организации на сумму свыше 30 млн руб.