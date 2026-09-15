Росимущество отменило продажу башкирского актива Алексея Митюшова

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) отменило аукцион по продаже 100% уставного капитала салаватского ООО «Ремэнергомонтаж». Соответствующее уведомление опубликовано на портале торгов.

«Ремэнергомонтаж» вместе с «Салаватским катализаторным заводом» и «Салаватнефтемашем» были созданы для обслуживания нефтехимического предприятия «Салаватнефтеоргсинтез» (ныне — «Газпром нефтехим Салават»). В прошлом году генпрокуратура выяснила, что в начале 2010-х годов предприятия стали активами топ-менеджера «Газпром энерго» Алексея Митюшова. Суды по требованию надзорного ведомства изъяли заводы в государственную собственность, так как те являются предприятиями стратегического значения.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июле правительство включило три предприятия в план приватизации. В начале сентября Росимущество объявило аукционы по продаже акций «Салаватнефтемаша» и уставного капитала «Ремэнергомонтажа». Начальная стоимость последнего лота должна была составить 46 млн руб., конкурс был запланирован на 7 октября.

С чем связан отказ от аукциона, неизвестно. Прием заявок на участие в торгах за акции «Салаватнефтемаша» продолжается.

Идэль Гумеров