Экс-топ-менеджер «Газпрома» не смог оспорить изъятие активов в пользу государства

Бывший руководитель «Газпром энерго» Алексей Митюшов не смог в арбитражном суде Уральского округа оспорить национализацию компаний, обслуживающих ООО «Газпром нефтехим Салават» — одно из крупнейших системообразующих предприятий Башкирии.

Как сообщал «Ъ», в начале года генпрокуратура России обратилась в арбитражный суд Башкирии с требованиями признать недействительными сделки, по итогам которых с 2015-го по 2019 год под контроль господина Митюшова попала группа предприятий, учрежденных для нужд «Газпром нефтехим Салавата». В эту группу вошли «Салаватнефтемаш», «Салаватнефтехимремстрой», «Нефтехимремстрой», «Техцентр», «Подземнефтегаз», «Салаватский катализаторный завод», «РемЭнергоМонтаж». Юрлица, говорится в судебном акте, создавались, в том числе, путем выделения цехов «Газпром нефтехим Салавата».

По мнению надзорного ведомства, купля-продажа долей в уставных капиталах проводилась с помощью управляющих компаний и паевых фондов, таких как «Корпоративный центр», управляющая компания «Меркури кэпитал траст», закрытые паевые инвестиционные фонды «Универсальные инвестиции» и «Наше наследие», «Альянс-М». Они же, полагает истец, помогли скрыть приобретение активов от государства.

Незаконность скупки активов генпрокуратура обосновывала тем, что предприятия, имеющие стратегическое значение, оказались под контролем иностранного инвестора, кем ведомство считает Алексея Митюшова из-за гражданства Литвы и вида на жительство в Испании. Вопреки требованиям законодательства об иностранных инвестициях, договоры купли-продажи не согласовывались с правительственной комиссией.

Арбитражный суд Башкирии и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с доводами генпрокуратуры согласились.

В кассационной жалобе ответчик утверждал, что на момент скупки активов он не являлся иностранным инвестором. Кроме того, по мнению господина Митюшова, суды нижестоящих инстанций не смогли достоверно установить, когда он получил контроль над спорными предприятиями. Также он не согласился с выводами судов, охарактеризовавших подрядчиков «Газпром нефтехим Салавата» как стратегические предприятия.

Кассационный суд пришел к выводу, что семь спорных компаний представляют собой единый имущественный и производственный комплекс, который целенаправленно используется для обеспечения деятельности стратегического предприятия. В постановлении также говорится, что на момент сделок Алексей Митюшов контролировал не только российские компании, но и ряд фирм, зарегистрированных на Виргинских островах, Кипре и в Италии.

По данным «Ъ», в отношении Алексея Митюшова расследуется уголовное дело о мошенничестве группой лиц в связи с возможным участием в хищении средств «Газпром нефтехим Салавата». В марте он стал соответчиком по гражданскому иску о выводе 150 млрд руб. со счетов предприятия.

Идэль Гумеров