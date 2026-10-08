Девять КАМАЗов ярославской фирмы продадут из-за долгов по налогам

По состоянию на 17 сентября долг компании составлял 37,5 млн руб. В перечень заложенного имущества вошли четыре КАМАЗа Т2642, четыре КАМАЗа 6580-S5 и один КАМАЗ К5042. Суд установил очередность взыскания: сначала должны быть реализованы шесть автомобилей, а если выручки окажется недостаточно для погашения задолженности — еще три.