Девять КАМАЗов ярославской фирмы продадут из-за долгов по налогам
08.10.2026, 12:25
Арбитражный суд Ярославской области обратил взыскание на девять грузовых автомобилей АО Сельскохозяйственно-производственный консорциум «Дертники» из-за налоговой задолженности. Машины будут проданы на открытых торгах, следует из решения суда.
По состоянию на 17 сентября долг компании составлял 37,5 млн руб. В перечень заложенного имущества вошли четыре КАМАЗа Т2642, четыре КАМАЗа 6580-S5 и один КАМАЗ К5042. Суд установил очередность взыскания: сначала должны быть реализованы шесть автомобилей, а если выручки окажется недостаточно для погашения задолженности — еще три.
Налоговая инспекция ранее направила компании требование об уплате 9,1 млн руб. со сроком исполнения до 20 ноября 2024 года. После неисполнения требования налоговый орган принял решение о взыскании задолженности, а на имущество был наложен арест. В соответствии с Налоговым кодексом оно стало предметом залога в пользу налоговой службы.
Суд отклонил доводы «Дертников» о том, что автомобили непосредственно участвуют в производстве, а у компании имеется другое имущество, на которое можно обратить взыскание. Реализация заложенных автомобилей должна пройти через публичные торги. С «Дертников» также взыскано 50 тыс. руб. госпошлины. Решение может быть обжаловано.
Ранее УФНС обращалась в суд с заявлением о признании компании банкротом, однако в сентябре суд отказал в удовлетворении требований.
АО Сельскохозяйственно-производственный консорциум «Дертники» зарегистрировано в Ростовском районе Ярославской области, основной вид деятельности — аренда и лизинг грузовых транспортных средств. Выручка в 2025 году по данным «СПАРК-Интерфакс» составила 169,8 млн руб., чистый убыток — 41,8 млн руб.