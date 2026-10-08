«Жесткие вердикты выносят только если замешан "Ювентус"»

Только представьте: старая синьора проиграла семь финалов Лиги чемпионов. Такого не случалось ни с одним грандом. Причем все это было в разное время с разными наставниками и звездами. Но преданные клубу Джанлуиджи Буффон и Павел Недвед так и завершили карьеру без главного клубного титула. Да, дважды «Ювентус» Лигу чемпионов выигрывал, но неудач было значительно больше, не говоря уже о знаменитом «Кальчополи». В середине 2000-х в коррупционном скандале, который грянул в итальянском футболе, были замешаны чуть ли не все команды серии «А», но уничтожили именно «Ювентус».