«Жесткие вердикты выносят только если замешан "Ювентус"»
Владимир Осипов — о хроническом невезении итальянского ФК
08.10.2026, 14:07
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Сложные времена были у многих футбольных клубов. Но то, что выпало на долю «Ювентуса», сложно назвать просто «неудачами». Клуб словно попал в какую-то воронку невезения. Команда, за которую, по данным опросов, только в Европе болеет около 15 млн человек, упустила столько возможностей, что просто диву даешься.
Только представьте: старая синьора проиграла семь финалов Лиги чемпионов. Такого не случалось ни с одним грандом. Причем все это было в разное время с разными наставниками и звездами. Но преданные клубу Джанлуиджи Буффон и Павел Недвед так и завершили карьеру без главного клубного титула. Да, дважды «Ювентус» Лигу чемпионов выигрывал, но неудач было значительно больше, не говоря уже о знаменитом «Кальчополи». В середине 2000-х в коррупционном скандале, который грянул в итальянском футболе, были замешаны чуть ли не все команды серии «А», но уничтожили именно «Ювентус».
Команду перевели в третий по силе дивизион страны и лишили двух чемпионских титулов. Даже в новейшей истории клуб умудрился попадать в сводки скандальных новостей. В 2023 году «Ювентус» уличили в финансовых махинациях и снова наказали. Дважды лишили очков в чемпионате, отстранили от еврокубков, да еще и оштрафовали на €20 млн.
Многие скандалы с топ-клубами тянутся годами, но по-настоящему жесткие вердикты выносят только если замешан «Ювентус». Аналитических материалов на тему, почему ФК так не везет, множество. Каждый кризис клуба разбирают буквально на молекулы, но от этого лучше не становится. И, судя по тому, как развиваются события, ждать, что клубу вдруг начнет везти, лучше не стоит.