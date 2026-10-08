Новокузнецкий «Металлург» вернул Андрея Лунева на пост главного тренера

Причина увольнения на сайте кузбасского клуба не указывается. На пост главного тренера вернулся Андрей Лунев, под руководством которого в двух предыдущих сезонах «Металлург» выигрывал регулярный чемпионат. Помогать ему будет Александр Буйницкий, в прошлом сезоне выигравший плей-офф ВХЛ с «Югрой» из Ханты-Мансийска.