Новокузнецкий «Металлург» вернул Андрея Лунева на пост главного тренера
08.10.2026, 12:07
Новокузнецкий «Металлург», сравнительно неудачно начавший регулярный чемпионат Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) сезона 2026/2027, сменил тренерский штаб. Он отправил в отставку главного тренера Виктора Александрова и тренера Федора Полищука.
Причина увольнения на сайте кузбасского клуба не указывается. На пост главного тренера вернулся Андрей Лунев, под руководством которого в двух предыдущих сезонах «Металлург» выигрывал регулярный чемпионат. Помогать ему будет Александр Буйницкий, в прошлом сезоне выигравший плей-офф ВХЛ с «Югрой» из Ханты-Мансийска.
После 12 проведенных матчей этого сезона новокузнецкая команда занимает седьмое место с 15 очками.