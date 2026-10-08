Экс-министра лесного хозяйства Тувы приговорили к девяти годам колонии за взятки

Суд вынес новый приговор бывшему министру лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва Темиру Сарыг-Хаа. Его признали виновным по пяти эпизодам получения взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорили к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере 10 млн руб. Кроме того, экс-чиновнику на восемь лет запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, сообщила прокуратура региона.