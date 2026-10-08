Экс-министра лесного хозяйства Тувы приговорили к девяти годам колонии за взятки
08.10.2026, 11:59
Суд вынес новый приговор бывшему министру лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва Темиру Сарыг-Хаа. Его признали виновным по пяти эпизодам получения взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорили к девяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере 10 млн руб. Кроме того, экс-чиновнику на восемь лет запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, сообщила прокуратура региона.
В октябре 2025 года суд назначил Темиру Сарыг-Хаа 11 лет колонии, но Верховный суд РФ направил уголовное дело на новое рассмотрение в связи с процессуальными нарушениями.
По версии следствия, в 2021—2022 годах фигурант дела через посредника получал взятки от представителей автономного учреждения за общее покровительство. Общая сумма подношений превысила 1,8 млн руб.