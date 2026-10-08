75-летний судья умер на ринге после запрещенного приема рестлера

Спортсмен перевернул Херардо Пиньеду вверх ногами и опрокинул его на настил. По сообщениям очевидцев, судья неподвижно пролежал несколько минут, пока к нему не подошли. Зрители посчитали, что силовой прием был элементом развлекательного шоу. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.