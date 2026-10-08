Рекламаkommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №186

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
fonbet logo
Реклама, ООО Фонкор
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них
Спорт

75-летний судья умер на ринге после запрещенного приема рестлера

08.10.2026, 11:42
Судья Херардо Пиньеда умер в 75 лет во время поединка на турнире в мексиканском штате Идальго. Рестлер Ихо де Фишман применил против арбитра запрещенный силовой прием.
Рестлер Ихо де Фишман

Рестлер Ихо де Фишман

@hijodefishman

Спортсмен перевернул Херардо Пиньеду вверх ногами и опрокинул его на настил. По сообщениям очевидцев, судья неподвижно пролежал несколько минут, пока к нему не подошли. Зрители посчитали, что силовой прием был элементом развлекательного шоу. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.
Как сообщает портал Azteca Noticias, 36-летний Хосе Анхель был задержан. Ему предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве. Рестлеру грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент