Греф составил топ активов для частного инвестора

В числе дивидендных акций, которые необходимо иметь в портфеле, Герман Греф перечислил Сбербанк, «Газпромнефть» и ЛУКОЙЛ. По его словам, эти бумаги «будут тем самым двигателем в вашем портфеле». На ЦФА банкир рекомендовал обратить внимание со следующего года. Сам он уже выбрал несколько направлений инвестирования в этой области и планирует добавить ЦФА в свой портфель до конца 2026 года.