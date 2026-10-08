Греф составил топ активов для частного инвестора
Греф: инвестору стоит обратить внимание на облигации-флоатеры, депозиты и ОФЗ
08.10.2026, 11:53
Глава «Сбера» Герман Греф назвал несколько активов на российском фондовом рынке, на которые стоит обратить внимание частному инвестору. Среди них — облигации-флоатеры, депозиты в банке, облигации федерального займа (ОФЗ), особенно длинные с купоном, а также дивидендные акции, биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы) и цифровые финансовые активы (ЦФА).
«Портфель из депозитов — это как хороший бульон. Но если ты хочешь приготовить хороший борщ, то ты туда должен добавить определенное количество ингредиентов... Я предпочитаю бульону борщ»,— пояснил господин Греф на инвестфоруме Сбербанка «Настоящее будущее».
В числе дивидендных акций, которые необходимо иметь в портфеле, Герман Греф перечислил Сбербанк, «Газпромнефть» и ЛУКОЙЛ. По его словам, эти бумаги «будут тем самым двигателем в вашем портфеле». На ЦФА банкир рекомендовал обратить внимание со следующего года. Сам он уже выбрал несколько направлений инвестирования в этой области и планирует добавить ЦФА в свой портфель до конца 2026 года.
На вопрос интервьюера о том, куда прямо сейчас вложить 1 млн руб., господин Греф ответил: «Если вы хотите, не думая, вложить куда-то, то вкладывайте их в Сбербанк. Лучшего вложения вы не придумаете». Банкир анонсировал «очень хорошие дивиденды», которые кредитная организация выплатит в следующем году.