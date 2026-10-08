В Омской области объявлена беспилотная опасность
Обновлено08.10.2026, 11:24
На территории Омской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Последний раз соответствующий режим вводился в регионе в конце сентября. До этого дважды беспилотная опасность объявлялась в области в августе. Аэропорт Омска ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Всего в 2026 году режим беспилотной опасности вводился в Омской области восемь раз.