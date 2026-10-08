В Италии с россиянки взыщут €11 млн в качестве уплаты налогов
08.10.2026, 12:04
Налоговая служба в итальянской провинции Савона обнаружила у гражданки России неуплаченные налоги на €11 млн. Процесс взыскания в полном объеме уже начат. Это следует из отчета ведомства, который передает местное агентство Opinione.
Поводом для проверки стала покупка элитного пентхауса за более чем €2 млн в курортном городе Алассио (Лигурия) в 2018 году. Тогда же россиянка приобрела шесть квартир в разных частях региона — их общая стоимость достигает €5 млн.
С 2019 по 2024 год, по данным Opinione, женщина заработала около €7 млн от сдачи собственности в аренду, а также других финансовых вложений. Кроме того, при покупке зарубежной недвижимости она не уплатила налоги на сумму более €4 млн. Были рассмотрены и активы женщины в России — их оценили в €50 млн (более 4 млрд руб.).
При изучении банковских счетов и коммунальных платежей выяснилось, что с 2018 года женщина постоянно проживала в Италии. По закону, она должна была указать всю недвижимость и доходы в декларации, однако не сделала этого. Отчет налоговой службы передан в прокуратуру — уголовное дело находится в производстве. Никаких обвинений россиянке пока не предъявлено.