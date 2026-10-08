В Италии с россиянки взыщут €11 млн в качестве уплаты налогов

С 2019 по 2024 год, по данным Opinione, женщина заработала около €7 млн от сдачи собственности в аренду, а также других финансовых вложений. Кроме того, при покупке зарубежной недвижимости она не уплатила налоги на сумму более €4 млн. Были рассмотрены и активы женщины в России — их оценили в €50 млн (более 4 млрд руб.).