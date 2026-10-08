В реке Толгоболке выявили превышение загрязняющих веществ
08.10.2026, 10:58
В реке Толгоболке в Ярославле выявлено превышение содержания загрязняющих веществ. Об этом сообщило Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.
7 октября специалисты министерства обследовали водный объект. Сотрудники ГБУ ЯО «Центр охраны окружающей среды» отобрали пробы сточной воды из выпуска, а также природной воды реки выше и ниже места сброса. Лабораторный анализ подтвердил превышение содержания загрязняющих веществ.
Сейчас региональное министерство устанавливает лицо, эксплуатирующее сети ливневой канализации. В отношении него планируется принять меры в рамках государственного регионального экологического надзора.
Ранее на загрязнение Толгоболки пожаловались жители СНТ «Резинотехника-2». По их словам, в реку несколько месяцев сбрасывались канализационные стоки, из-за чего вода стала черной, появился запах и мыльная пена. Жители также сообщали о погибших птицах. Толгоболка впадает в Волгу.