В реке Толгоболке выявили превышение загрязняющих веществ

Ранее на загрязнение Толгоболки пожаловались жители СНТ «Резинотехника-2». По их словам, в реку несколько месяцев сбрасывались канализационные стоки, из-за чего вода стала черной, появился запах и мыльная пена. Жители также сообщали о погибших птицах. Толгоболка впадает в Волгу.