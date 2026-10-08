Уфимский баскетбольный клуб «Динамо-М» дебютировал в Единой молодежной лиге ВТБ
08.10.2026, 10:53
Баскетбольная команда «Динамо-М» из Уфы провела первый матч в сезоне Единой молодежной лиги, уступив «Минску-М» со счетом 59:82.
Как сообщила пресс-служба БК «Динамо», ход игры определялся преимуществом белорусских гостей, которые захватили инициативу с первых минут. Отрыв соперников достигал 19 очков к третьей четверти, однако в финальном отрезке хозяева площадки усилили напор, но не смогли изменить итоговый результат.
Главный тренер «Динамо-М» Илья Родионов отметил, что команде не хватило опыта выступлений на таком уровне. По его словам, коллектив сформирован недавно, поэтому игрокам требуется время для адаптации.
Лучшим снайпером в составе уфимцев стал разыгрывающий Иван Борохов, набравший 15 очков. В статистике подборов гости также оказались эффективнее, зафиксировав 43 действия против 38 у хозяев, хотя и допустили больше потерь мяча.
Следующий матч «Динамо-М» запланирован на 10 октября, когда команда примет на домашней площадке в СК «Динамо» БК «Химки-М». Позднее, 22 и 25 октября, уфимцы проведут выездные игры в Краснодаре и Санкт-Петербурге.