В Минпросвещения назвали наиболее популярные направления в кружках и секциях
08.10.2026, 10:43
Социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное и художественное направления остаются самыми востребованными среди программ дополнительного образования, сообщило Минпросвещения. Социально-гуманитарными программами охвачено 7,81 млн детей, в физкультурно-спортивных секциях занимаются 6,38 млн человек, в художественных кружках — 6,34 млн.
За два года охват техническими программами вырос с 2,55 млн до 3,59 млн детей, а естественно-научными — с 2,63 млн до 3,55 млн. Наиболее существенный рост зафиксирован в туристско-краеведческом направлении: с 964,1 тыс. до 1,57 млн, или на 62,6%.
По данным Минпросвещения, кружки и секции дополнительного образования посещают более 18 млн детей. В этой системе работают более 300 тыс. специалистов.