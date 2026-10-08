В Минпросвещения назвали наиболее популярные направления в кружках и секциях

За два года охват техническими программами вырос с 2,55 млн до 3,59 млн детей, а естественно-научными — с 2,63 млн до 3,55 млн. Наиболее существенный рост зафиксирован в туристско-краеведческом направлении: с 964,1 тыс. до 1,57 млн, или на 62,6%.