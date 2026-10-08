За три месяца на Кубани значительно подорожал бензин

В Краснодарском крае за три месяца наиболее заметно выросли цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в Новороссийске. По данным на 5 октября, литр АИ-92 там стоил 87,77 руб., что на 10,56 руб., или 13,7%, больше показателя на 6 июля. АИ-95 подорожал на 9,87 руб., до 93,60 руб., или на 11,8%. Дизельное топливо, напротив, за этот период подешевело на 6,53 руб., до 79,83 руб. за литр, говорится в отчете Краснодарстата, с которым ознакомился «Ъ-Кубань».