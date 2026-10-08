За три месяца на Кубани значительно подорожал бензин
08.10.2026, 10:39
В Краснодарском крае за три месяца наиболее заметно выросли цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в Новороссийске. По данным на 5 октября, литр АИ-92 там стоил 87,77 руб., что на 10,56 руб., или 13,7%, больше показателя на 6 июля. АИ-95 подорожал на 9,87 руб., до 93,60 руб., или на 11,8%. Дизельное топливо, напротив, за этот период подешевело на 6,53 руб., до 79,83 руб. за литр, говорится в отчете Краснодарстата, с которым ознакомился «Ъ-Кубань».
В Краснодаре АИ-92 за три месяца подорожал с 73,02 до 77,48 руб. за литр — на 4,46 руб., АИ-95 — с 83,67 до 84,59 руб., или на 0,92 руб. Дизельное топливо снизилось в цене с 87,10 до 79,40 руб. — на 7,70 руб. за литр. Бензин АИ-98 и выше, напротив, подорожал на 17,46 руб., до 118,66 руб.
В Армавире АИ-92 подорожал на 4,78 руб., до 75,95 руб. за литр, АИ-95 — на 5,65 руб., до 82,91 руб. Дизельное топливо стало дешевле на 0,28 руб., до 78,65 руб. В Ейске АИ-92 вырос в цене на 0,74 руб., до 68,70 руб., тогда как АИ-95 подешевел на 0,61 руб., до 75,13 руб. Дизельное топливо снизилось на 1,77 руб., до 75,67 руб. АИ-98 и выше в городе стоил столько же, сколько в июле,— 99,57 руб. за литр.
В Сочи АИ-92 подорожал на 7,61 руб., до 79,26 руб., АИ-95 — на 7,81 руб., до 87,27 руб. Дизельное топливо подешевело на 2,18 руб., до 82,29 руб. Цена АИ-98 и выше выросла на 11,52 руб., до 114,24 руб. В Туапсе изменения оказались минимальными: АИ-92 подорожал на 0,26 руб., до 66,44 руб., АИ-95 — на 0,29 руб., до 72,48 руб., дизельное топливо — на 0,61 руб., до 76,97 руб.
Стоимость новых автомобилей отечественных марок за рассматриваемый период не изменилась и составила 1,448 млн руб. в среднем по краю. Иностранные автомобили подорожали с 2,619 млн до 2,642 млн руб., то есть примерно на 22,3 тыс. руб. В Сочи средняя цена такой машины увеличилась на 22,1 тыс. руб., до 2,762 млн руб. Данные приведены по состоянию на 5 октября и 6 июля.