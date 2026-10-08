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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Ярославль

В Мышкинском округе сняли ограничения для большегрузов на мосту через Юхоть

08.10.2026, 10:32
В Мышкинском муниципальном округе сняли временные ограничения для большегрузного транспорта на автомобильном мосту через реку Юхоть. Об этом сообщило министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Правительство Ярославской области

Специализированная проектная организация обследовала мост и оценила его техническое состояние. Выявленные дефекты не представляют угрозы целостности сооружения. В ближайшее время организация подготовит рекомендации по дальнейшей эксплуатации моста и устранению выявленных дефектов.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что ограничения на мосту ввели 6 октября после обнаружения дефекта. Проезд разрешали транспортным средствам массой до 3,5 тонны со скоростью не более 40 км/ч. Для большегрузов был организован объезд через село Новое Большесельского округа.

Антон Голицын