В Мышкинском округе сняли ограничения для большегрузов на мосту через Юхоть
08.10.2026, 10:32
В Мышкинском муниципальном округе сняли временные ограничения для большегрузного транспорта на автомобильном мосту через реку Юхоть. Об этом сообщило министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
Специализированная проектная организация обследовала мост и оценила его техническое состояние. Выявленные дефекты не представляют угрозы целостности сооружения. В ближайшее время организация подготовит рекомендации по дальнейшей эксплуатации моста и устранению выявленных дефектов.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что ограничения на мосту ввели 6 октября после обнаружения дефекта. Проезд разрешали транспортным средствам массой до 3,5 тонны со скоростью не более 40 км/ч. Для большегрузов был организован объезд через село Новое Большесельского округа.