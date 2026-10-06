На мосту через Юхоть в Мышкине ограничили движение грузовиков
Временные ограничения для грузового транспорта ввели на мосту через реку Юхоть в Мышкинском муниципальном округе Ярославской области из-за обнаруженного дефекта. Об этом сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области. Проезд разрешен машинам массой до 3,5 тонны со скоростью не более 40 км/ч.
Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области
Для большегрузного транспорта организован маршрут объезда через село Новое Большесельского муниципального округа по дорогам «Новое—Мышкин» и Р-132 «Золотое кольцо».
Специализированная организация обследует мостовое сооружение. По результатам обследования будут определены меры по устранению выявленного дефекта.