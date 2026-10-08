Опасность зеркальной жизни?

Причина — все та же хиральность. Земная биология миллиарды лет развивалась в мире молекул определенной пространственной конфигурации. Многие механизмы иммунитета распознают патогены по форме их молекул; бактериофаги прикрепляются к определенным структурам бактериальной клетки; пищеварительные и не только ферменты тоже взаимодействуют только с подходящими им молекулами. Иммунной системе людей, животных и растений может быть трудно или просто невозможно бороться с зеркальными патогенами.