Опасность зеркальной жизни?
08.10.2026, 10:22
У иистории с хиральностью есть тревожное продолжение. Синтетическая биология уже умеет создавать зеркальные версии отдельных биомолекул, в том числе ДНК и белков, хотя полноценной «зеркальной клетки» пока не существует. В 2024 году группа ученых призвала не пытаться создавать зеркальные бактерии, пока не будет доказана их безопасность.
Причина — все та же хиральность. Земная биология миллиарды лет развивалась в мире молекул определенной пространственной конфигурации. Многие механизмы иммунитета распознают патогены по форме их молекул; бактериофаги прикрепляются к определенным структурам бактериальной клетки; пищеварительные и не только ферменты тоже взаимодействуют только с подходящими им молекулами. Иммунной системе людей, животных и растений может быть трудно или просто невозможно бороться с зеркальными патогенами.
Именно свойства, которые первоначально делали зеркальную биологию привлекательной, устойчивость к ферментативному разрушению, вирусам и иммунным реакциям, выглядят угрозой.