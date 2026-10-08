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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Башкортостан

ВС Башкирии оправдал профессора УГНТУ и бизнесмена Олега Макаренко

08.10.2026, 10:05
Верховный суд Башкирии оправдал профессора Уфимского государственного нефтяного технического университета, владельца компании «Аквамак-процессинг» Олега Макаренко. Об этом «Ъ-Уфа» сообщил его брат, адвокат Сергей Макаренко.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

В июне Орджоникидзевский райсуд Уфы признал Олега Макаренко виновным в посредничестве во взяточничестве (ст. 291 УК РФ) и оштрафовал на 7,5 млн руб.
По версии следствия, в 2022 году профессор передал директору Института нефтегазового бизнеса вуза Татьяне Лейберт от трех студентов, играющих в Континентальной хоккейной лиге, около 400 тыс. руб. за успешную сдачу экзаменов.
Вину он не признал.

Олег Вахитов