Профессора УГНТУ Олега Макаренко оштрафовали за посредничество во взяточничестве

Как стало известно «Ъ-Уфа», Орджоникидзевский райсуд Уфы оштрафовал профессора Уфимского государственного нефтяного технического университета, владельца компании «Аквамак-процессинг» Олега Макаренко на 7,5 млн руб.

Господину Макаренко вменяли посредничество во взяточничестве (ст. 291 УК РФ). По версии следствия, в 2022 году профессор передал директору Института нефтегазового бизнеса вуза Татьяне Лейберт от трех студентов, играющих в Континентальной хоккейной лиге, около 400 тыс. руб. за успешную сдачу экзаменов.

Вину он не признает.

Адвокат Сергей Макаренко, представляющий интересы подсудимого, сообщил, что сторона защиты намерена подать апелляционную жалобу на приговор.

Олег Вахитов