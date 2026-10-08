Жителя Уфы обвиняют в мошенничестве с продажей автомобилей
08.10.2026, 09:45
Демский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении 50-летнего индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в мошенничестве (чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денег и имущества (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, с октября 2024 по август 2025 года обвиняемый принимал автомобили для продажи через свой салон. После реализации транспорта он не передавал деньги владельцам, а распоряжался ими по своему усмотрению, отметили в прокуратуре.
Кроме того, обвиняемый под видом собственника трех автомобилей получил в микрофинансовой организации кредит на сумму свыше 3,8 млн руб., а также завладел средствами 22 граждан, обещая им выгодные условия покупки автомобилей.
В результате 51 потерпевшему был причинен ущерб на общую сумму более 50 млн руб. На 10 млн руб. предприниматель приобрел себе 16 автомобилей различных марок, добавили в прокуратуре.
Подсудимый не признал своей вины. В ходе расследования 25автомобилей были возвращены владельцам.