Жителя Уфы обвиняют в мошенничестве с продажей автомобилей

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, с октября 2024 по август 2025 года обвиняемый принимал автомобили для продажи через свой салон. После реализации транспорта он не передавал деньги владельцам, а распоряжался ими по своему усмотрению, отметили в прокуратуре.