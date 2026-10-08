В Красноярске вынесли приговор по делу о махинациях с поставками для «КрайДЭО»

Заместитель гендиректора «КрайДЭО», как установило следствие, за взятку передал организациям конкурсную документацию до ее публикации, после чего компаниям направили таблицу с рейтингом заявок. «На переторжке директор “Крайнефтеоргсинтеза” по телефону называл партнеру насколько снизить цену, чтобы не мешать. Контракт достался его компании с предложением 29,7 тыс. руб. за тонну битума — ниже отпускной цены завода»,— говорится в сообщении.