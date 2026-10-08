В Красноярске вынесли приговор по делу о махинациях с поставками для «КрайДЭО»
Обновлено08.10.2026, 10:20
Суд в Красноярске вынес приговор директору ООО «Нефть Эксперта» по делу о махинациях при заключении госконтракта. Его признали виновным в ограничении конкуренции путем заключения картельного соглашения (ч. 3 ст. 178 УК РФ) и назначил 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и штрафом в размере 2 млн руб., сообщила прокуратура региона.
По данным следствия, в марте 2024 года принадлежащее региону АО «КрайДЭО» объявило конкурс на поставку битума, мазута и нефти со стартовой ценой контракта в 400 млн руб. По материалам дела, московское ООО «Крайнефтеоргсинтез» и красноярское ООО «Нефть Эксперт» договорились, что победу в торгах одержит московская компания.
Заместитель гендиректора «КрайДЭО», как установило следствие, за взятку передал организациям конкурсную документацию до ее публикации, после чего компаниям направили таблицу с рейтингом заявок. «На переторжке директор “Крайнефтеоргсинтеза” по телефону называл партнеру насколько снизить цену, чтобы не мешать. Контракт достался его компании с предложением 29,7 тыс. руб. за тонну битума — ниже отпускной цены завода»,— говорится в сообщении.
При этом через месяц цена за тонну была увеличена до 46 тыс. руб. Кроме того, фактическими поставками занималась компания «Нефть Эксперт». Контракт с фирмой был заключен за 335 млн руб. В ходе проверки ФАС установила, что заказчик координировал поведение участников торгов и создал победителю преимущественные условия.
Уголовное дело в отношении сотрудника «КрайДЭО» направлено в Советский районный суд. Ему вменяют в вину мошенничество (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ) и получение взятки (ч. 6 ст. 290).