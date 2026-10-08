Отца участника СВО из Удмуртии обязали пойти к психиатру в рамках дела о хищении
Он и родственники получили более 7 млн рублей выплат из-за якобы гибели солдата
08.10.2026, 09:36
Отца участника СВО из Удмуртии принудительно отправили на лечение у психиатра после незаконного получения пособий из-за якобы гибели сына. Военнослужащий при этом скрывался от военно-следственных органов в Татарстане, сообщили в прокуратуре Удмуртии.
Отец и другие родственники солдата проходят фигурантами по делу о мошенничестве (ст. 159 УК). Кизнерский райсуд Удмуртии установил, что в 2025 году близкие уклониста направили заявления о выплатах из-за якобы гибели военнослужащего и незаконно получили свыше 7 млн руб.
С учетом позиции гособвинителя и заключения комиссионной судебной психиатрической экспертизы обвиняемому назначили принудительное наблюдение и лечение у психиатра в амбулаторных условиях. Постановление в законную силу не вступило.