Отца участника СВО из Удмуртии обязали пойти к психиатру в рамках дела о хищении

Отца участника СВО из Удмуртии принудительно отправили на лечение у психиатра после незаконного получения пособий из-за якобы гибели сына. Военнослужащий при этом скрывался от военно-следственных органов в Татарстане, сообщили в прокуратуре Удмуртии.