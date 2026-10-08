В ЗСК обсудили вовлечение в оборот неиспользуемой краевой земли
08.10.2026, 09:21
Законодательное собрание Краснодарского края намерено ускорить вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых сельхозземель, находящихся в краевой собственности. Этот вопрос обсудили депутаты на еженедельной планерке под председательством Юрия Бурлачко. В совещании приняли участие представители Контрольно-счетной палаты, департамента имущественных отношений и краевого минсельхоза.
В собственности Краснодарского края находится около 31,5 тыс. земельных участков общей площадью 521 тыс. га, из которых 92% приходится на сельхозугодья. В аренде находятся 374 тыс. га, еще 40,4 тыс. га предоставлены на праве постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования. Ежегодные поступления от арендной платы превышают 2,2 млрд руб., сообщил руководитель департамента имущественных отношений Александр Шеин.
По данным ведомства, 103,2 тыс. га краевых сельхозземель сейчас свободны от прав третьих лиц. Из них около 40 тыс. га приходится на земли под лесополосами, более 51 тыс. га рассматриваются как потенциально пригодные для вовлечения в оборот. Для их поэтапного предоставления разработана дорожная карта. На первом этапе до января 2028 года планируется вовлечь участки площадью более 5 га, суммарно свыше 27 тыс. га. Затем в оборот предполагается включить мелкоконтурные участки общей площадью более 3,9 тыс. га.
Для устранения кадастровых и иных препятствий департамент ежегодно проводит соответствующие работы. В 2026 году государственный контракт заключен в отношении около 6 тыс. га земель, что превышает показатель 2025 года. В 2025–2026 годах в оборот уже вовлечено около 8 тыс. га сельхозугодий — 356 участков. Годовой объем арендной платы по ним составляет 106 млн руб. Земли предоставлялись через аукционы, а также для сенокошения и выпаса скота, ведения крестьянских (фермерских) хозяйств, районным казачьим обществам и религиозным организациям.
В ЗСК отмечают положительную динамику в работе с краевыми землями, в том числе рост числа участков, переданных в аренду гражданам, фермерам и казачьим обществам, при сохранении стабильных поступлений в бюджет от арендных платежей. Депутаты также обсудили предоставление земли без торгов и содержание лесополос. По итогам планерки парламент принял резолюцию с рекомендациями департаменту имущественных отношений по дальнейшему вовлечению земель в оборот.