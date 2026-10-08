В ЗСК обсудили вовлечение в оборот неиспользуемой краевой земли

По данным ведомства, 103,2 тыс. га краевых сельхозземель сейчас свободны от прав третьих лиц. Из них около 40 тыс. га приходится на земли под лесополосами, более 51 тыс. га рассматриваются как потенциально пригодные для вовлечения в оборот. Для их поэтапного предоставления разработана дорожная карта. На первом этапе до января 2028 года планируется вовлечь участки площадью более 5 га, суммарно свыше 27 тыс. га. Затем в оборот предполагается включить мелкоконтурные участки общей площадью более 3,9 тыс. га.