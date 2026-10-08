УФАС потребовало от фирмы сменить название из-за сходства с «Славнефть-ЯНОС»

Заявитель указал, что при поиске в интернете информации о заводе поисковые системы выдают сайт сторонней организации, использующей в названии и на интернет-ресурсе аббревиатуру «ЯНОС». УФАС установило, что «Ярнефтеоргсинтез», зарегистрированный в 2021 году, работает на том же товарном рынке, что и заявитель, — производит нефтепродукты. Фирменное наименование «Славнефть-ЯНОС» было внесено в ЕГРЮЛ в 2002 году.