УФАС потребовало от фирмы сменить название из-за сходства с «Славнефть-ЯНОС»
08.10.2026, 09:20
Ярославское межрегиональное УФАС потребовало от ООО «Ярнефтеоргсинтез» сменить название после жалобы ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» («Славнефть-ЯНОС», Ярославский НПЗ). Об этом сообщили в ведомстве.
Заявитель указал, что при поиске в интернете информации о заводе поисковые системы выдают сайт сторонней организации, использующей в названии и на интернет-ресурсе аббревиатуру «ЯНОС». УФАС установило, что «Ярнефтеоргсинтез», зарегистрированный в 2021 году, работает на том же товарном рынке, что и заявитель, — производит нефтепродукты. Фирменное наименование «Славнефть-ЯНОС» было внесено в ЕГРЮЛ в 2002 году.
Комиссия УФАС сочла использование названия «Ярнефтеоргсинтез» и аббревиатуры «ЯНОС» заимствованием элементов индивидуализации конкурента, направленным на получение необоснованных преимуществ. Доводы ответчика о естественном происхождении аббревиатуры и различии в ассортименте продукции — «Ярнефтеоргсинтез» выпускает формовочные и гидравлические масла — антимонопольный орган отклонил.
УФАС предписало компании в течение месяца изменить фирменное наименование, исключив из него элемент «Ярнефтеоргсинтез», а также прекратить использование обозначения «ЯНОС» на сайте и в документации. Материалы дела переданы должностному лицу УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 14.33 КоАП РФ (недобросовестная конкуренция).
ПАО «Славнефть-ЯНОС» — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, входит в вертикально интегрированную нефтяную компанию «Славнефть». Завод перерабатывает около 15 млн тонн нефти в год и выпускает бензины, дизельное и авиационное топливо, масла, битумы, парафино-восковую продукцию, ароматические углеводороды и другие нефтепродукты. В 2025 году выручка компании составила 52,4 млрд руб., чистая прибыль — 7,6 млрд руб.