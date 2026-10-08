Омский «Сиброс» добился пересмотра итогов аукциона на капремонт моста через Иню
08.10.2026, 08:54
МКУ «Гормост» по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменило итоги аукциона на капитальный ремонт моста через реку Иня в Новосибирске. Ранее заказчик отклонил единственную заявку на участие в закупке из-за несоответствия банковской гарантии требованиям документации и признал аукцион несостоявшимся. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Комиссия ФАС выявила в действиях «Гормоста» нарушения, постановила отменить итоги процедуры и назначить новую дату для пересмотра заявки. По результатам повторного рассмотрения определен победитель, которым, по всей вероятности, стало омское ООО «Сиброс», подавшее жалобу в антимонопольное ведомство. Однако контракт с компанией до сих пор не подписан. Как сообщили «Ъ» в ООО «Сиброс», вопрос о заключении соглашения находится в процессе обсуждения. В то же время комиссия ФАС по контролю в сфере закупок установила срок для исполнения предписания — до 9 октября.
Заявки на участие в конкурсе принимались с 26 августа по 8 сентября, начальная стоимость контракта составила 502,8 млн руб. Победителю конкурса предстоит выполнить капитальный ремонт моста длиной 172,5 м и шириной 10,3 м. Работы должны начаться в феврале 2027 года и завершиться в декабре 2028 года. В частности, необходимо укрепить основание, демонтировать железобетонные плиты и обустроить монолитное основание, переложить асфальт, смонтировать дренажные каналы, восстановить тротуары и ограждение.
Ранее в мэрии Новосибирска сообщали, что мост, построенный в 1968 году, находится в состоянии высокого износа: конструкции разрушаются, а капитальный ремонт за все время эксплуатации не проводился. В 2024 году МКУ «Гормост» заключило муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации для его восстановления.
ООО «Сиброс» ведет деятельность в сфере строительства автомобильных дорог и автомагистралей с 1999 года. Компания принадлежит Арабу Григоряну. По данным сервиса Rusprofile, в 2025 году выручка предприятия составила 3,12 млрд руб., чистая прибыль — 25,9 млн руб.