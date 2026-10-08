Омский «Сиброс» добился пересмотра итогов аукциона на капремонт моста через Иню

Комиссия ФАС выявила в действиях «Гормоста» нарушения, постановила отменить итоги процедуры и назначить новую дату для пересмотра заявки. По результатам повторного рассмотрения определен победитель, которым, по всей вероятности, стало омское ООО «Сиброс», подавшее жалобу в антимонопольное ведомство. Однако контракт с компанией до сих пор не подписан. Как сообщили «Ъ» в ООО «Сиброс», вопрос о заключении соглашения находится в процессе обсуждения. В то же время комиссия ФАС по контролю в сфере закупок установила срок для исполнения предписания — до 9 октября.