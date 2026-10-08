На время крестного хода в Челябинске изменятся маршруты транспорта

Из-за проведения крестного хода от мемориала «Золотая гора» до собора Рождества Христова в Челябинске 11 октября будет перекрыто движение на нескольких улицах. Автобусы направят в объезд, сообщает telegram¬-канал «Челябинский общественный транспорт».