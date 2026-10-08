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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Южный Урал

На время крестного хода в Челябинске изменятся маршруты транспорта

08.10.2026, 08:41
Из-за проведения крестного хода от мемориала «Золотая гора» до собора Рождества Христова в Челябинске 11 октября будет перекрыто движение на нескольких улицах. Автобусы направят в объезд, сообщает telegram¬-канал «Челябинский общественный транспорт».
С 6:00 до 10:00 11 октября ограничат движение по улицам 250-летия Челябинска, Академика Макеева, проспекту Родионова. Автобусы будут курсировать в объезд либо по укороченному маршруту:

  • Маршруты №2, №11: Братьев Кашириных — Салавата Юлаева — Новоградский проспект — Петра Столыпина;

  • Маршрут №9: Чичерина — проспект Победы — Новоградский проспект — Петра Столыпина;

  • Маршрут №142: Салавата Юлаева — Братьев Кашириных — Северная — Татищева;

  • Маршрут №215: Чичерина — 250-летия Челябинска — Салавата Юлаева — Братьев Кашириных — Академика Королева;

  • Маршрут №24: ЧМК — Комсомольский проспект — Чичерина — 250-летия Челябинска — Салавата Юлаева — Братьев Кашириных — Академика Королева.

Виталина Ярховска