В Северной Осетии продолжается строительство школы на месте аварийной

Новое здание возводят на месте аварийной школы — учащихся временно перевели в другое образовательное учреждение. Отмечается, что на объекте уже завершили устройство фундамента и проложили часть инженерных сетей. Сейчас строители возводят вертикальные конструкции первого этажа.