В Северной Осетии продолжается строительство школы на месте аварийной
08.10.2026, 08:41
В селении Чермен Пригородного района продолжается строительство школы на 200 мест. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своих соцсетях.
Новое здание возводят на месте аварийной школы — учащихся временно перевели в другое образовательное учреждение. Отмечается, что на объекте уже завершили устройство фундамента и проложили часть инженерных сетей. Сейчас строители возводят вертикальные конструкции первого этажа.
Планируется, что трехэтажная школа будет включать учебные кабинеты и лаборатории, столовую, актовый зал, мастерские и зоны отдыха.