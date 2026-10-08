Челябинца будут судить за организацию казино

По версии следствия, в 2025 году горожанин организовал подпольные игорные заведения на территории Челябинска. Для этого он арендовал 10 нежилых помещений в магазинах, введя собственников в заблуждение относительно законности планируемой деятельности. Кроме того, челябинец приобрел игровые автоматы, которые управлялись дистанционно.