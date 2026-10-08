Челябинца будут судить за организацию казино
08.10.2026, 08:33
СУ СКР по Челябинской области направило в суд уголовное дело в отношении 40-летнего жителя регионального центра. Его обвиняют в незаконных организации и проведении азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.
По версии следствия, в 2025 году горожанин организовал подпольные игорные заведения на территории Челябинска. Для этого он арендовал 10 нежилых помещений в магазинах, введя собственников в заблуждение относительно законности планируемой деятельности. Кроме того, челябинец приобрел игровые автоматы, которые управлялись дистанционно.
Фигуранта задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области после проведения «проверочной закупки».