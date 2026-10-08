Более 500 человек в Лабытнанги переедут из авариек в новые дома
08.10.2026, 08:35
В Лабытнанги более 500 человек из 184 семей, проживавших в 26 аварийных домах, переедут в два новых семиэтажных дома на улицах Первомайской и Ленина, сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Ключи жильцам вручил губернатор Дмитрий Артюхов — все они переедут в новый фонд в течение ближайших недель.
Квартиры сданы с чистовой отделкой, сантехникой и кухонными плитами, что позволяет новоселам сразу заселиться, перевезя лишь личные вещи. Губернатор заявил, что ввод объектов является значимым этапом в процессе полного устранения ветхого фонда. «Лабытнанги на глазах меняется. Мы помним, что еще совсем недавно почти весь город был деревянным. Сейчас таких домов становится все меньше. Этот год стал рекордным: столько капитального жилья здесь еще не вводили. Мы уверенно движемся к тому, чтобы весь Ямал стал капитальным»,— сказал господин Артюхов.
В рамках визита Дмитрий Артюхов также ознакомился с ходом работ на других объектах. В Лабытнанги на улице Гиршгорна строят три семиэтажных дома на 369 квартир, готовность каждого составляет 90%. В Харпе на улице Одесской завершается возведение четырех пятиэтажных зданий на 229 квартир, из которых два дома на 87 квартир предназначены для переселения из аварийного жилья. После этого непригодное жилье в поселке будет ликвидировано полностью. Еще два дома на 142 квартиры будут арендовать востребованные специалисты.
С 2018 года в Приуральском районе расселено почти 129 тыс. кв. м аварийного фонда. С начала текущего года в эксплуатацию введены четыре дома на 370 квартир — три в Лабытнанги и один в Аксарке. Продолжается строительство еще 26 многоквартирных домов на 1957 квартир.