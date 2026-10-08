Более 500 человек в Лабытнанги переедут из авариек в новые дома

Квартиры сданы с чистовой отделкой, сантехникой и кухонными плитами, что позволяет новоселам сразу заселиться, перевезя лишь личные вещи. Губернатор заявил, что ввод объектов является значимым этапом в процессе полного устранения ветхого фонда. «Лабытнанги на глазах меняется. Мы помним, что еще совсем недавно почти весь город был деревянным. Сейчас таких домов становится все меньше. Этот год стал рекордным: столько капитального жилья здесь еще не вводили. Мы уверенно движемся к тому, чтобы весь Ямал стал капитальным»,— сказал господин Артюхов.