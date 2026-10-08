Суд Красноярска назначил условные сроки организаторам экстремистской группировки

По информации краевого управления СКР, весной 2024 года в регионе объединились две молодежные экстремистские группировки из Красноярска и Железногорска, которые совершали нападения на граждан по мотивам национальной и идеологической вражды. Руководители сообщества проводили тренировки по стрельбе, создали закрытый чат для координации действий, обмена информацией, распространения видеозаписей нападений, а также обучения изготовлению оружия и взрывных устройств. Кроме того, участники организации нанесли изображения нацистской символики на стены жилого дома и торгового киоска в Железногорске.