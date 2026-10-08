Суд Красноярска назначил условные сроки организаторам экстремистской группировки
08.10.2026, 08:14
Центральный райсуд Красноярска рассмотрел уголовное дело об экстремистском сообществе, действовавшем в регионе в 2024 году. Трем его организаторам и пяти участникам назначили условные сроки. Реальный срок — 3 года 3 месяца колонии общего режима — получила единственная девушка в группировке, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности, рассказали в прокуратуре края.
По информации краевого управления СКР, весной 2024 года в регионе объединились две молодежные экстремистские группировки из Красноярска и Железногорска, которые совершали нападения на граждан по мотивам национальной и идеологической вражды. Руководители сообщества проводили тренировки по стрельбе, создали закрытый чат для координации действий, обмена информацией, распространения видеозаписей нападений, а также обучения изготовлению оружия и взрывных устройств. Кроме того, участники организации нанесли изображения нацистской символики на стены жилого дома и торгового киоска в Железногорске.
Осенью 2024 года деятельность сообщества пресекли силовики. Правоохранители возбудили дело по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества и участие в нем), ст. 214 УК РФ (вандализм), ст. 116 УК РФ (нанесение побоев по мотивам ненависти). Следствие доказало совершение участниками группировки четырех нападений на граждан.