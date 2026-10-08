Участникам СВО из «Шторм Z» в Удмуртии начали выдавать удостоверения ветеранов
Солдаты из числа заключенных российских колоний смогут получать льготы
Обновлено08.10.2026, 09:41
Госфонд «Защитники Отечества» в Удмуртии начал принимать заявления от участников подразделения «Шторм Z», которое в том числе формировалось из заключенных российских колоний, на получение удостоверения ветерана боевых действий. Об этом сообщили в реготделении организации. Решение о выдаче принимает комиссия Минобороны.
Напомним, в 2022-2023 годах проектом «Шторм-Z» занимался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По разным данным, из мест лишения свободы для участия в СВО было завербовано до 30 тыс. человек. После мятежа вагнеровцев в июне 2023 года подразделение переформировали в «Шторм-V», подконтрольный Минобороны РФ.
В октябре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, уравнивающий в правах бойцов штурмовых подразделений с остальными участниками СВО. До этого они не получали ветеранских льгот.