Участникам СВО из «Шторм Z» в Удмуртии начали выдавать удостоверения ветеранов

Напомним, в 2022-2023 годах проектом «Шторм-Z» занимался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По разным данным, из мест лишения свободы для участия в СВО было завербовано до 30 тыс. человек. После мятежа вагнеровцев в июне 2023 года подразделение переформировали в «Шторм-V», подконтрольный Минобороны РФ.